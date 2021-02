Kim Kardashian és Kanye West beadták a válási papírokat

Hamarosan véget is ér a procedúra.

Már hosszú ideje pletykálták, hogy megromlott Kim Kardashian és Kanye West házassága, de utóbbi mentális problémái miatt halogatták a válás elindítását. Most azonban már hivatalosan is kijelenthetjük, hogy véget ért a pár kapcsolata, ugyanis beadták a válási papírokat. A TMZ úgy tudja, hogy már a közös gyerekfelügyeletben, sőt az ingatlanok szétosztásában is sikerült egyezségre jutniuk.

Kim Kardashian és Kanye West 2014 nyarán Olaszországban házasodtak össze, de már évekkel korábban is ismerték egymást. A rapper 201-ben még a Kardashian család realityjében is szerepelt. Kapcsolatuk alatt négy gyerekük született: North, Saint, Psalm és Chicago.