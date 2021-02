Kulcsár Edina: A mostani állapotomhoz képest csont és bőr voltam

A modell még a gyerekei születése előtti időkből posztolt egy képet, ami még az Ázsia Expressz forgatásán készült róla. A reality első évadát 2017 tavaszán vették fel, szóval a felvétel még nincs négy éves, de Kulcsár Edina úgy érzi, hogy elég nagy a kontraszt az akkori és jelenlegi alakja között.

Ázsia Expressz! 🐉 Nem most volt és könnyűnek sem mondanám! 😅Sőt.. bár szerintem ez látszik is a fotón, hiszen a mostani állapotomhoz képest csont és bőr voltam.😁 A kép is elég rossz minőségű, hiszen nem lehetett nálunk a telefon a verseny időszaka alatt, így a fotó sok átküldése miatt, ilyen lett a minősége, de ettől függetlenül mit sem veszít az értékéből ez az emlék. És az egészben azt szerettem a legjobban, hogy @csut.i -val élhettem át ezt a kalandot.🙏🏼 #memories #cambodia #2017