Kulcsár Edina azon gondolkodik, hogy új gazdát keres cicájának

Kulcsár Edina és családja nyáron költöztek be új otthonukba, ahová már nem csak a gyerekekkel és Joy macskájukkal érkeztek, de egy újabb talált cicát is befogadtak. Kulcsár Edina azonban már nem biztos benne, hogy jó döntést hozott.

Egy kis cicás helyzetjelentés: Eddig soha nem merült fel bennem semmilyen kérdés, hogy a cicáim és én összetartozunk, viszont most napi szinten gondolkozom el ezen.🙊 Nem csak én, de Csuti is. Sőt, szerintem ha folyékonyan beszélne Medox, lehet hogy ő is ezt mondaná. Helyette percenként szól rá, hogy ,,Jáck” és a mutatóujjával mutat felé, hogy ki fog kapni.😅 Medi szereti fegyelmezni, de mi már nagyon unjuk. A legnagyobb baj azzal van, hogy bántja Joy-t is, aki továbbra is ide-oda pisil😩, bár már abban sem vagyunk biztosak, hogy ő csinálja.🤦🏻‍♀️ Szóval van baj a házunk tájékán és nagyon bosszantó, hogy napi szinten kell, nem kicsit fegyelmeznünk a picit, hozzáteszem, teljesen értelmetlenül.😩