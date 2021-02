Nem ritka, hogy elér Dél-Európáig a szaharai homok, és narancssárgára festi az eget, de mindenképpen látványos – főleg most, hogy egyébként hó fedi a táj nagy részét. A BBC készített videót a beérkezett képekből.



A jelenség most azért ilyen látványos, mert az Afrikából érkező szél erősebb, mint szokott, így több homokot is hoz magával. A havas területeken nemcsak az ég lett narancsszínű, hanem a hóréteget is homok fedi.