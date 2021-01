Matthew Perry hazavitt egy új kiskutyát, már Instagram-oldalt is csinált neki

Jóbarátok mintájú bögréből eteti.

A Jóbarátok egykori sztárja, Matthew Perry volt az utolsó Jennifer Aniston után, aki regisztrált Instagramra. Ez már csak azért is jó hír számunkra, mivel a napokban Perry megmutatta új kiskutyáját, akit január közepén fogadott be otthonába. Az uszkárt Alfrednek nevezte el, és azonnal készített neki egy külön fiókot is, annyira belejött. Még szerencse, mivel jobbnál jobb kontentet oszt meg követőivel, akik már majdnem százezren vannak. A kutyát például egy olyan bögréből eteti, ami a Jóbarátok sorozat egyik jelenetét ábrázolja.

De van olyan fotó is, amin közösen fekszenek az ágyban, ez az egyik legcukibb.