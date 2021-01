Tényleg nincs élete a 14 éves csodasrácnak?

A legújabb FIFA-videójáték virtuális pályáit egy tizennégy éves dán kissrác uralja úgy fél éve: Anders Vejrgangot világszinten képtelenek megverni a program többjátékos módjában, amelyre – ilyen statisztikai mutatókkal – még nem volt példa eddig. Körbejártuk, hogyan vált belőle a világ legjobb virtuális játékosa úgy, hogy szinte ki sem mozdult a saját szobájából.

Anders Vejrgang igazi csodagyereknek számít abban az értelemben, hogy az életének van egy olyan szelete, melyben hónapok óta nem talált legyőzőre – ez pedig a FIFA-sorozat legújabb része. Ez már csak azért is lenyűgöző, mert a FIFA 21 az Electronic Arts játékkiadó legsikeresebb terméke, és amiből a digitális játékok közül a legtöbbet adták el 2020-ban az egész világon.

Vejrgang – annak ellenére, hogy nagyon fiatal – nem ma kezdte az ipart, kitartó munkájának köszönheti, hogy mostanában emberek tízezrei ülnek le azért a képernyők elé, hogy azt nézzék, amint a tinédzser tizenegy, virtuálisan lemodellezett focistát irányít.

De vajon csodálatból, irigységből, vagy az első bukására várakoznak?

420-0

Ötévesen kezdtem először fifázni. Feltűnt, hogy jó vagyok benne, amikor az első igazi tornán részt vettem Aalborgban. Bejutottam a negyeddöntőbe, de kikaptam egy sráctól, aki végül a döntőig jutott. Ja, és elvertem a 2017-es dán bajnokot is akkor

– nyilatkozott Vejrgang néhány évvel ezelőtt a Bleacher Reportnak arról, hogyan kezdődött nála a kompetitív játék. Mielőtt megmérettette volna magát a már említett tornán, simán csak interneten, ismeretlen ellenfelek ellen játszott. A FIFA-játékok online játékmódja több éve arról szól, hogy a játékosok megalkothatnak egy csapatot, mellyel egész héten versenyezhetnek világszinten, így gyűjtve pontokat a pénteken startoló FUT Champions játékmódba, ahol a már jóval profibb játékosok csapnak össze – azok, akiknek sikerül kvalifikálniuk magukat az összegyűjtött pontokkal. Itt bontogatta szárnyait az akkor tizenkét éves Vejrgang is, aki figyelemreméltó eredményeket mutatott fel már korábban is: miután csak harminc találkozót lehet lejátszani a hétvégi küzdelemben, a fiatal dán hozta is a 30-0-s eredményeket (30 győzelem, 0 vereség), ami a világ játékelitjébe helyezte őt.

A 2017-ben rendezett torna vízválasztó volt számára, hiába esett ki a negyeddöntőben. Miután elverte a regnáló dán bajnokot, mindenki arról kezdett beszélni, ki lehet ez a kissrác, aki leiskolázott egy nála jóval idősebb profi játékost.

Mindenki arról beszélt, ki ez a tizenkét éves

– ezt már Vejrgang korábbi edzője, Tonny Le (valódi nevén Trieu Hoang) mesélte a lapnak. Kiderült, hogy a torna után sorban álltak a megkeresések különféle e-sport akadémiáktól, hogy írjon alá hozzájuk a fiatal fiú, és ott fejlődjön tovább. Végül a professzionális Vendsyssel FF Esporthoz került, ahol az első edzésen (ahol az akadémisták egymás ellen játszanak a FIFA-val, így gyakorolva) mindenkit tönkrevert, ami azért volt nagy szó, mert az ott lévők legalább öt évvel idősebbek voltak nála, és elméletben képzettebbeknek kellett (volna) lenniük Vejrgangnál.

Egy ilyen fiatal srácot terelgetni igazi kihívás. Pozitív, hogy még nincs annyi házi feladatuk, nincs munkájuk, nem buliznak. Ami viszont problémás, hogy miként tudják kezelni a frusztrációt. Például ott egy torna, ahol az ellenfeled hangosan kiabál, esetleg felugrál a meccsek közben. Ettől a fiatalabbak megijedhetnek

– vélekedett az edző. És akkor még nem esett szó a tornák díjairól, melyek a világbajnokságok esetében már millió dolláros (több száz millió forintos) összeget jelentenek a győztesnek. Vejrgang napi két órát fifázik, de valódi focipályán is szaladgál, ha éppen úgy tartja kedve.

Világszintű ismertséget azonban csak a legújabb focis játék, a FIFA 21 hozott számára: mióta ez kijött, a dánt képtelenség megverni hétvégente. Emiatt pedig halmozódnak a 30-0-ás statisztikák, amelyek a közösségi média figyelmét is felkeltették. Az nem egyedülálló, ha valaki nyer harminc meccset a játékban péntek-szombat-vasárnap ritmusban, de jelenleg már 420 győzelem és 0 vereség szerepel Vejrgang neve mellett.

Ezt a világ legjobbjai, többszörös világbajnokok sem tudják hozni – annak ugyanakkor kicsi az esélye, hogy online összetalálkozzanak a dánnal hétvégente, ugyanis több millió emberről beszélünk.

Játékstílusa a támadásra épül: rengeteg gólt szerez, magasan védekezik, és amennyire csak lehet, beszorítja ellenfeleit. Védjegyei közé tartoznak a sajátos biciklicselek, amelyek nagyban befolyásolják a mutatott játékát. Érdekesség, hogy az Electronic Arts január közepén kiadott egy frissítést a FIFA 21-hez, melyben pont ezeken a biciklicseleken módosítottak nem is kicsit, így egyelőre kérdéses, milyen hatással lesz ez Vejrgang játékára a január 22-i hétvégén. Minden bizonnyal előre készül a játékot érintő módosításokra, hiszen ezek a frissítések, javítások nem számítanak meglepő újdonságnak.

A vereség, mint motiváló erő?

Vejrgang egyelőre még nem versenyezhet nemzetközi tornákon (maximum saját országa megmérettetésein), ugyanis a nevezési korhatár tizenhat év. Ugyanakkor már jóval professzionálisabb keretek között gyakorol a jövőben rá váró nagyobb feladatokra: szeptember elején a RB Leipzig német futballcsapat (itt focizik Szoboszlai Dominik is) – miután évekig hezitált, hogy elindítson-e egy profi e-sport klubot – megalapította RBLZ Gaming nevű e-klubját, ahová szerződtette Vejrgangot, így még inkább felfigyelhetett rá a nemzetközi sajtó.

Itt kapott egy edzőt, Daniel Fehrt, aki a müncheni Sportbusiness Campus okleveles trénere.

A SPORTBible egy decemberi interjújában a fiatal dán elmondta, amíg élőben nem mérettetheti meg magát a legnagyobbakkal, addig a hétvégi FUT Champions az egyetlen terep, ahol megmutathatja magát. Ám annak, hogy hetente 50–60 ezren követik az élő közvetítéseit a játékról, vannak árnyoldalai is. A YouTube-os, twitches kommentszekcióban rendre előjött már, hogy Vejrgang bukását várja a nézők egy része, de olyan hozzászólások is akadnak, amelyek azt taglalják, a fiúnak nincs élete, hiszen ideje nagy részét egy a monitor előtt tölti, miközben négy-öt órán keresztül streamel egy sötét szobában, a nézőivel pedig alig tartja a kapcsolatot.

Néha azért megterhelő ez az egész. Én csak élvezni szeretném a játékot, a visszajelzések 98 százaléka pedig pozitív is. De vannak kommentelők, akik leginkább bántani akarnak. Örülök, hogy a családom, a klubom és a menedzsmentem támogatnak, és kirángatnak a legkeményebb szitukból is. A szüleim mögöttem állnak, anyukám például elkísér a dán bajnoki meccsekre, és teljesen tisztában van azzal a lehetőséggel, amit a FIFA adott számomra

– magyarázta a fiatal e-sportoló a lapnak.

Vejrgang tehát tisztában van azzal, amit a FIFA jelenleg kínálni tud neki: komoly pénzösszegeket a Leipzigtől, később pedig a profi versenyek után is nagy pénzt szakíthat, nem beszélve a streaming-szolgáltatók bevételeiről. Azzal pedig máris bekerült a virtuális történelemkönyvekbe, hogy övé a leghosszabb ideje tartó veretlenségi sorozat a FIFA-játékok legnépszerűbb játékmódjában. Ám az is elég tiszta, hogy a közösségi médiás platformjait, a YouTube-ot, a Twitchet mind-mind azért hozta/hozták létre, mert nemzetközileg ismert lett a neve, így az elérések érdekében muszáj volt ezeket meglépni.

Láthatóan Vejrgang nem is tud mit kezdeni a streameléssel azon túl, hogy elindítja a kamerát a sötét szobájában, majd mindenfajta megszólalás nélkül lenyom ötórás élő közvetítéseket. A „dán csodagyerek” jelző megragadt rajta, de személyességet ne keressünk a platformjain, mert a közösségépítésről, kapcsolattartásról még nincs fogalma ennyi idősen (terjeng róla egy felvétel a YouTube-on, ahol egy barátságos meccsen büntetőkkel kikap, majd sírva fakad ettől).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anders Vejrgang (@rblz_vejrgang) által megosztott bejegyzés

De vajon mekkora bevételt lehet összeszedni a játékkal? A hozzá hasonló képességű FIFA-játékosok, például Ivan Lapanje, azaz BorasLegend csaknem 1 millió fontot (mai árfolyamon 400 millió forintot) szerzett már teljesítményének köszönhetően, Mosaad „Msdossary” Aldossary pedig a tavalyi évben közel 50 ezer fontot (átszámítva húszmillió forintot) nyert különféle versenyeken elindulva. Mindenképp meg kell említeni a Vejrgangnál csak négy évvel idősebb Donovan „Tekkz” Huntot is, aki alig múlt tizennyolc, de már a legtöbb tornán toronymagas esélyesként jegyzik. Ők mindhárman a 400 ezer feliratkozós YouTube-mezőnyben foglalnak helyet, ami ahhoz képest kimagasló, hogy mindössze a FIFA-ra korlátozódnak a tartalmaik.

Már csak az a kérdés, Vejrgang mivé formálja a figyelmet, a nyomást, a kíváncsi tekinteteket, melyek rá szegeződtek az utóbbi fél évben:

Érdekes lesz-e továbbra is a nézőinek, ha egyszer megszakad a veretlenségi sorozata?

Színesebb lesz-e a tartalom, amit készít (több megszólalás a videókban, interakció a nézőkkel) a jövőben?

Ezekre minden bizonnyal a következő hetekben fogunk választ kapni.