Tápai Szabina: Lökjetek be a Dunába, ha én még egy gyereket vállalok

Biztos benne, hogy a háromnál megállnak.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor nagyjából egy hete, a Story címlapján jelentették be, hogy rövid próbálkozás után már úton is van harmadik gyerekük. Tápai már a lapnak elmondta, hogy az első kettő terhességével ellentétben, most nem viseli túl jól a várandósságot és ezt most a Mokkában is megerősítette.

Ez most nem egy zökkenőmentes babavárás. Szokták mondani, hogy akinek több gyereke van, az egyszer egy ilyenbe belecsúszik. Erre nem tudom azt mondani, hogy örömteli babavárás.

Igaz, Tápai Szabina még csak a 17. héten jár, de a riporter máris feltette neki a kérdést, jön-e majd a következő gyerek.

Biztos, hogy le van zárva. Több nem lesz. Lökjetek be a Dunába, ha én még egy gyereket vállalok a három után

– zárta rövidre a témát.