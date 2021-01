ValóVilág: Virág sírva fakadt, hogy el kell búcsúznia a kiskutyáktól

Fiaként szerette az egyik kutyát.

Ideiglenes három kiskutya költözött be a ValóVilág villájába, aminek természetesen minden lakó örült, még akkor is, ha folyamatosan takarítani kellett utánuk. Brúnó, Polly és Lili addig maradt a játékosokkal, amíg nem találtak nekik gazdit Úgy tűnik, pár nap alatt sikerült otthonra lelniük, ugyanis a csütörtöki adásban már ki is költöztették őket a villából. A búcsúzás mindenki megviselt, de Virág annyira kiborult, hogy egy másodpercig sem volt hajlandó elengedi Brúnót, akit folyamatosan az ölében szorongatott. Végül sírásban tört ki, amin ő maga is meglepődött.