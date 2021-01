Megjött a legjobb mém Azealia Banks kihantolt macskájával kapcsolatban

Az inkább balhájaival, mintsem munkásságával szereplő Azealia Banks tegnap azzal borzolta a kedélyeket, hogy megosztott egy videót az Instagramján, amin tavaly elpusztult macskáját kiássa a földből és megfőzi. Állítólag azért tette mindezt, mert elköltözik és nem akarta hátrahagyni kedvencét, mindenesetre a közösségi oldal gyorsan törölte a videót, a kommentelők pedig pszichológust javasoltak neki.

Persze ahogy lenni szokott, egy ilyen sztori nem ül el mémek nélkül és a Twitteren már meg is osztották a legjobbat, már ha képesek vagyunk értékelni a fekete humort.

Azealia Banks’ cat looking down form heaven right now pic.twitter.com/6APNe7BbxN

— Mrs Phil Perry (@MrsPhilPerry) January 12, 2021