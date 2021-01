Gigi Hadid minden tőle telhető eszközt bevetett, hogy senki se ismerje fel babakocsival

Nehezebb felismerni, mint bármelyik álarcos műsor szereplőjét.

Gigi Hadid és Zayn Malik első gyereke még 2020 szeptemberében született meg, de azóta annyira titokban tartanak minden információt a gyerekükről, hogy még a nevét sem árulták el, mindössze annyit lehet tudni, hogy kislány. Amellett, hogy arra is nagyon gondosan ügyelnek, hogy nehogy bármilyen kép készüljön a babáról, Hadid úgy ment el sétálni a gyerekével, hogy egy négyzetmilliméternyi bőrfelületet sem hagyott szabadon magán. Az viszont érthetetlen, hogy a lesifotósoknak hogyan sikerült még így is beazonosítaniuk a Hadid lányt, aki láthatólag nagyon nem szerette volna, hogy akár csak hozzá is szóljon valaki az utcán.