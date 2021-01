Xena vs Herkules: a Capitolium ostroma miatt Lucy Lawless leoltotta a Trump-hívő Kevin Sorbót

A ’90-es és 2000-es évek két népszerű sorozata volt a Xena: A harcos hercegnő, illetve a Herkules, melynek főszereplői néha benéztek a másik sorozatába is. Előbbiben Lucy Lawless alakította Xenát, utóbbiban Kevin Sorbo Herkulest. Akit bővebben is érdekel a két – ma már retrónak minősülő – sorozat, elolvashatja erről szóló cikkünket – már csak azért is, mert Sorbo nem volt épp kibékülve akkoriban Lawlesszel, akitől féltette saját karrierjét.

Csakhogy ennél érdekesebb, ami a Twitteren lezajlott nemrég a két színész között. Mindenki számára ismert, mekkora ostrom zajlott az amerikai Capitoliumban, ahol Donald Trump szimpatizánsai nem akarták elfogadni a választás végkimenetelét. Csalást emlegettek, betörtek az épületbe, és már a Nemzeti Gárdát, valamint az FBI különleges egységét is kivezényelték.

Erre a Trump-támogató Kevin Sorbo úgy reagált, hogy megosztott egy posztot, melyben azt fejtegették, a felbujtók bizonyára baloldaliak, akik Trump-fanatikusoknak akarják álcázni magukat.

Sorbo úgy kommentálta, neki sem tűnnek hazafiaknak ezek az emberek, így

egyetértett az eredeti poszt szövegével, hiába jelölte meg a platform is álhírként.

Mert bizony a Twitter is felhívta a figyelmet arra, hogy a poszt vélhetően hamis információkat hordoz, így érdemes a helyén kezelni. Lucy Lawless megérkezett Sorbo posztja alá, és kicsit helyretette kollégáját:

A QAnon alatt Lawless egy mozgalmat ért, mely összeesküvés-elméleteket gyárt és terjeszt a világban.

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

— Lucy Lawless (@RealLucyLawless) January 7, 2021