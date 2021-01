Drake új frizurájával pont úgy néz ki, mint Justin Bieber 10 éve

Drake nemrég felöltött Instagramra egy fotót saját magáról, amin a lényeg a frizuráján volt. A viszonylag hosszúnak nevezhető haját oldalra fésülte és nagyjából a frufru részén mintha világos szőke festékkel befestette volna. A posztot egyébként gyorsan le is törölte, de nem volt elég gyors ahhoz, hogy ne kerüljön fel azonnal Twitterre. Bár az érthetetlen, miért akart egy szív alakot a hajába, amiről még könnyen lehet, hogy csak photoshop.

— New Balance Stan Account (@Mattiathegoat) January 3, 2021

Justin Bieber Drake being being Drake Justin Bieber pic.twitter.com/pA8dxE9O0D



A frizuráját legtöbben Justin Bieberéhez hasonlították, akinek hasonló formájú volt a haja még egy évtizeddel ezelőtt, a karrierje kezdetén.

not drake turning himself into justin bieber??😭 pic.twitter.com/Ohx4BwFY3f

— dee (@angelslikedrew) January 3, 2021