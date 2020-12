Milyen Kevin?! Mariah Carey új filmjét kéne minden karácsonykor újranézni

Mariah Carey a fejébe vette, hogy a pocsék év ellenére nem hagyja, hogy a karácsony is a süllyesztőbe kerüljön. Egy külön, sztárokkal teli filmet készített, hogy megmentse az ünnepeket. A végeredmény pedig még annál is giccsesebb lett, mint amit el tudunk képzelni. Van rá esély, hogy a Mariah Carey varázslatos karácsonyi műsora lesz az új Reszkessetek betörők!

Mariah Carey munkássága pici olyan, mintha egész évben pihenőpályán lenne, és csak a decemberre várna, hogy akcióba lendülhessen a különböző karácsonyi tematikájú fellépéseivel és lemezeivel – merthogy Carey lassan már hivatalosan is a karácsonyi előadó kategóriába sorolható. Ezen az úton még a kilencvenes években indult el: 1994-ben jött ki az első karácsonyi albummal és igen, ezen a lemezen volt az All I Want For Christmas Is You is.

Noha Carey pusztán a kanapén fekve is dollármilliókat kaszál az év végén, az idén mégsem tétlenkedett, a karantén alatt elég ideje volt előrukkolnia valami nagy dobással, amivel jobb kedvre derítheti az egész világot – ez volt ugyanis a célja a december kilencedikén megjelent Mariah Carey varázslatos karácsonyi műsora című filmjével. A negyven perces alkotás műfajilag varieté, amit a 2010-es években olyan előadók is megpróbáltak újraéleszteni, mint Michael Bublé vagy John Legend.

Egyszerűen nem merült fel olyan opció, hogy ne tömény giccs legyen a képi világ

Már az általános iskola második osztályában megtanuljuk matekórán, hogy Mariah Carey + karácsony = giccs³. Ez a műsor mégis új szintre emelte a giccset: a show idejére érdemes lehúzni a képernyő fényerejét, nehogy megvakuljunk a rengeteg tűzijátéktól, csillogástól, fénytől, valamint készüljünk fel, hogy ez a giccsáradat vicc nélkül kitölt minden egyes képkockát. Erre rádob egy lapáttal, hogy kizárólag karácsonyi színekkel játszik a képi világ: piros, zöld, ezüst, arany, és persze a fehér a hó miatt.

A legelső jelenetben rögtön feltűnik Tiffany Haddish, aki egy Disney-meséhez hasonlóan a kanapén, egy kandalló mellett üldögélve, könyvet olvasva narrálja az eseményeket. A háttérben természetesen egy hatalmas, díszekkel teleaggatott karácsonyfa is látszik, amiből egyébként szinte minden jelenetben lesz egy. Carey tucatszor öltözik át, túlzás nélkóül is minden ötödik percben egy újabb csillogó ruhában jelenik meg. Az első szettjéről muszáj megemlékeznünk: egy hagyományos karácsonyi mintás pulóver és egy motoros overáll fúziója. Ezután már minden belefért, amit a szekrényéből túrt elő: ezüst strasszkövekkel kirakott, menyasszonyi ruhának tűnő estélyi, a csípőjéig kivágott arany ruha (csillogó, nyilván), de egy váratlan pillanatban egy fekete-piros mini ruha is feltűnt a színen.

A története egyszerű, de nem is ezen van a hangsúly

A műsor története szerint az ünnepek közeledtével a manók érzékelik, hogy a karácsonyi hangulat az egész világon nagyon alacsony szinten van – ezt az X-Men filmekben látható szerkezethez hasonló gépezeten vizsgálták – és a Télapó úgy döntött, szüksége van valakire, akinél jobban senki nem képviseli a karácsonyi hangulatot. Lehet tippelni, kiről lehet szó: persze, hogy Mariah Carey fogja megmenteni a karácsonyt. A manók telefonon értesítik Carey-t, aki nem sokkal később már be is pattan a monogramos szánba, hogy aztán elrepüljön vele az Északi-sarkra – a helyre, amit egy filmben sem díszítettek ki annyira, mint itt.

Itt most spoileres részek következnek, óvatosan a folytatással.

A főmanó, akit a színész Billy Eichner alakít, gyorsan elmagyarázza a problémát Carey-nek. Mielőtt bármilyen tervet kieszelnének, Carey megiszik egy forró csokit, valamint megnéz egy részletet a Barátom, Charlie Brown című rajzfilmből, ami persze ihletet ad neki és kitalálja, hogy szervezniük kéne egy koncertet, ahová elhívja a sztár barátait is. Így legalább a karácsonyi hangulatot előidézhetik együtt, ha már az idei év rettenetes volt. A cselekményt direkt írták úgy, hogy aktualitása legyen: a film elején a manók gépezetének képernyőjén olyan hírességek, mint Heidi Klum vagy Millie Bobby Brown panaszkodnak, hogy pocsék évük volt és alig várják, hogy 2020 véget érjen. Még szerencse, hogy létezik egy Mariah Carey a világon, aki személyes küldetésének tekinti, hogy izzítsa a karácsonyi lázat, méghozzá világszinten.

Ariana Grande és Snoop Dogg is felbukkan

A film cselekményét tíz perc alatt vázolják fel a nézőnek. Ha valaki arra számít, hogy Mariah Carey ebben a negyven percben csillogtatja meg színészi tehetségét, rossz úton jár. De ez nem is feladata, mivel a műsor jelentős részében azzal foglalkozik, amihez ért, vagyis énekel. Először Ariana Grande és Jennifer Hudson csatlakozik hozzá a manók gyárában, ahol közösen adnak elő egy dalt – a dress code-ról természetesen ők is értesültek. Carey-hez hasonlóan ők is híresek arról, hogy szeretnek játszani a hangszínükkel és dúdolgatni a dalaikban, és a legszórakoztatóbb, ahogy Mariah Carey Grandéval egyszer csak ugyanolyan hangszínen, ugyanúgy kezd el dúdolni. Ezután teljesen váratlanul megjelenik Snoop Dogg is, aki Mikulásnak öltözve rappel, de a jelenlétére talán találóbb kifejezés, hogy csak úgy elvan, mint bármelyik klipben, amiben vendégeskedett valaha. Mindeközben a manók tánc közben csomagolják a tökéletes ajándékokat.

A dalok közötti párbeszédekben Carey dívai viselkedésén poénkodnak, egyszer megkérdezi tőle a manó, hogy egy este alatt hogy lesz képes megszervezni egy ekkora kaliberű koncertet, mire csak ennyit válaszol:

Édesem, ha össze tudok hozni tizenöt albumot, felnevelni két gyereket, megírni egy memoárt és magassarkúban edzeni, azt hiszem, elbánok egy ilyen feladattal, mint megszervezni egy show-t.

De a riderével – egy lista, amiben az előadók összeírják, hogy milyen plusz dolgok legyenek az öltözőjükben – is viccelődtek. Az énekesnő Beyoncé mellett a szélgépek egyik legnagyobb rajongója, minden koncertjén úgy fújják a haját, mintha egy cabrióban tépne az országúton. A műsorban a manó elmondja, hogy mi az a két dolog, amire feltétlenül szüksége van, hogy lenyomja a koncertet:

négy szélgép bekapcsolt állapotban, illetve

annyi csillám, ami megtölt egy egész medencét.

Mariah McCallister

Többször is megszólal az All I Want For Christmas Is You, de csak egy-egy dallama, nagyon okosan végig mézesmadzagként húzzák az orrunk előtt, hogy aztán amikor a műsor utolsó jelenetében felcsendül, azt érezzük, így kerek az egész varieté. A karácsonyi átszellemüléshez hozzátartozik egy balerina külön előadása is, aki A diótörő zenéjére táncol, amihez kísérőként hallgathatjuk Carey elképesztő magas énekhangját is.

Mariah Carey tényleg mindent bevetett (kezdve a karácsonyi díszlettől a vendégelőadókig) annak érdekében, hogy ez a negyven perc feledtesse velünk ezt a gyötrelmes évet és ünnepi hangulatba kerüljünk. Az Apple kínálatában elérhető Mariah Carey varázslatos karácsonyi műsora minden gejl és mázas csomagolása ellenére tényleg meghozza az érzést és egyszer érdemes mindenkinek elindítani a filmet, még akkor is, ha csak háttérzajként funkcionál majd.