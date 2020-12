Radics Gigi gyereke névre szóló takarót kapott Quincy Jones-tól

Radics Gigi Instagramon megosztott egy fotót, azon egy rózsaszín takaró látható, amin egy hímzett szöveg is olvasható:

Quincy Jones, az amerikai zenész küldte a takarót Radics kislányának, aki október hetedikén született meg. Radics és Jones barátsága 2012-ig nyúlik vissza, amikor is a zeneszerző meghívta Radicsot a Montreux-i Jazz Fesztiválra, aki azóta mentorának tekinti. Az énekesnő a bejegyzésben szépen megköszönte az ajándékot:

Azt hiszem ettől szebb karácsonyi ajándékot nem is kaphattunk volna. Bella babám egy névre szóló takarót kapott az én kedves barátomtól, mentoromtól Quincy-től. Nem is tudom elmondani mennyit jelent ez nekem. Isten áldjon Quincy!!! Szeretünk és remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk majd a kislányommal együtt. ❤️❤️❤️❤️ #gift#christmassgift #fromalegend#loveyouman #youarethebest#godblessyou @quincyjones@quincyjonesproductions 🙏🏽🙏🏽🙏🏽