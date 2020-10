Radics Gigi először posztolt fotót újszülött kislányáról

Tegnap született meg a baba.

Radics Gigiről tegnap írtuk meg, hogy megszületett első gyereke. Ő és a baba is egészségesek. Radics most egy fotót is közzétett Instagram-oldalán a babáról, mellette pedig megköszöni a támogatást és a segítséget az orvosoknak és a kórháznak.

Megérkezett hozzànk a gyönyörűséges angyalkánk ❤️❤️❤️ Köszönöm Istenem,amiért átélhetjük ezt a mérhetetlen boldogságot…. Nincs ennél szebb és jobb dolog az életben. Köszönöm Dubecz Dániel doktornak,aki elképesztő profizmusával segített a kislányom születésében, köszönöm az összes szülésznőnek az ápolónőknek és mindenkinek,aki ott volt akkor este, amikor megpillanthattuk életünk értelmét. Köszönjük Dr. Rose magánkórház a királyi bánásmódot…. és persze köszönöm szerelmem,hiszen veled kerek a történetünk. Szeretlek.!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #family#newbornbabygirl #thegreatestthing#lovemylife #thankyoulord#imsograteful

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gigi Radics (@gigiradics) által megosztott bejegyzés, Okt 8., 2020, időpont: 3:02 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: YouTube/LifeTV