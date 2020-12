Négy hónapig forgott a film Illinois államban.

A Reszkessetek, betörők!-et 1990 februárja és májusa között forgatták az Illinois állambeli Winnetkában. Ide látogattak el a Beyond the Backlot nevű YouTube-csatorna készítői is – 30 évvel a film leforgatása után. A Lincoln Avenue 671 cím alatt található háromszintes családi ház nagyjából ugyanúgy néz ki manapság is.

De benéztek a templomba, ahol Kevin és a hólapátos Marley végighallgatják a kórus énekét.