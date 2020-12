Eddig fel se tűnt, hogy a Reszkessetek, betörők! első perceiben eldől valami nagyon fontos

A LADBible írt egy a karácsonyt lényegesen érintő dologról: a Reszkessetek, betörők!-et majdnem mindenki látta már, és bár bizonyosan sokaknak feltűnt a lap mostani felfedezése, mi azért megmutatjuk azoknak, akik nem ennyire élesszeműek. Szóval a film lényege, hogy Kevin McCallister és a famíliája elutaznának Párizsba az ünnepekre, de induláskor Kevint otthon felejtik, aki egyedül marad a betörők célpontjává váló hatalmas kúriájukban.

Ahogy a lap rávilágít a Twitter-felhasználók felfedezésére: Kevin semmiképp nem tudott volna felszállni a repülőre, mert már az első percekben kukába kerül a repjegye. Ugyanis összebalhézik testvérével, Buzz-zal, a bunyó során pedig pár üditő felborul az aszatlon, és a repjegyek, útlevelek kólásak lesznek.

Kevin apja papírtörlőkkel gyorsan felszárít mindent, majd a törlőkkel együtt Kevin repjegyét is belehajítja a kukába.

Ahogy egy felhasználó írta is:

Watching Home Alone for the 50th time and I’ve never noticed that in the starting scene when there is a fight in the kitchen, Kevin’s ticket is put in the bin. Who knew? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/lpkC386Yo3

— Jonathan J (@JonjayJJ) December 6, 2020