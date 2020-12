Kate Moss húga videóban csókolgatta a barátnőjét azon poénkodva, hogy ők „szuperterjesztői a Covidnak”

Aki nem tudná, a szupermodell Kate Mossnak van egy 22 éves húga, Lottie Moss, aki legutóbb egy Instagram-videóval rendesen magára haragította az internet népét. A fiatal modell a koronavírus-járvány miatt hozott óvintézkedések ellenére elment barátnőivel egy étterembe, ahol nem igazán tartották a távolságot senkitől, sőt, maszkot sem viseltek.

A feltöltött videóban azt látjuk, hogy Lottie Moss megcsókolja egyik barátnőjét, miközben arról beszélnek, hogy szuperterjesztői a vírusnak.

She had a clear message to fans who were concerned with what she was doing 😳

— LADbible (@ladbible) December 14, 2020