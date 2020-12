Érdekes formavilággal rendelkező szemüveget dobott piacra a Gucci divatmárka – írja az angol Metro. Legújabb darabjuk a 470 fontos árkategóriában (kicsivel több mint 180 ezer forint) indul, fordított dizájnjával nem igazán nyerte meg a Twitterezők szívét.

Gucci, please just tell us why 🤨https://t.co/QXiUN5V02e

— Metro (@MetroUK) December 13, 2020