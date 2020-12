VV Greg, a magyar Ken baba is az egészségügyi frontvonalban dolgozik

Tíz éve szakápoló.

A ValóVilág kilencedik szériájában ismerte meg a közönség VV Greget, akit a magyar Ken babaként is sokan ismernek. Most a Fókusz megkeresésére arról beszélt, hogy szakápolóként ő is a frontvonalban dolgozik jelenleg, és soha nem gondolta, hogy egyszer ilyen fontos szerepet fog majd játszani az egészségügyben.