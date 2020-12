Istenes és Sebestyén szájrapuszija tényleg jó ötlet volt a koronavírus-járvány közepén?

A vasárnap esti Álarcos Énekes fináléjára Istenes Bence nem csak extrém bevonulással készült, hanem egy meglepetéssel is, ami valószínűleg Sebestyén Balázst érintette a legváratlanabbul, ugyanis őt puszilta szájon. Az, hogy ez mennyire volt jó ötlet, miközben a koronavírus tombol hazánkban (is), arra az RTL Magyarország adott választ.

Az Álarcos énekes közreműködőit minden egyes adást megelőzően tesztelték. Balázsnak és Bencének is negatív volt a tesztje. A stúdióban szigorú egészségügyi biztonsági szabályokat vezettünk be a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így mindenki a lehető legnagyobb biztonságban volt a stúdióban a felvételek alatt. Az RTL Magyarország kötelességének érzi, hogy a nézők figyelmét is felhívja a maszkviselés fontosságára és a járvány elleni szabályok betartására, ezért is indítottuk a Maszkot fel!-kampányunkat.