Elpusztult Vulcan, Erzsébet királynő kutyája

Meghalt az angol királynő Vulcan névre keresztelt kutyája. Mindez a Windsori kastélyban történt, ahol Fülöp herceggel a koronavírus óta tartózkodnak. Vulcan egy corgi és tacskó keveréke volt és egyike volt a négy kutyának, akiket a királynővel együtt, annak a 90. születésnapja alkalmából Annie Leibovitz lefotózott .

The Queen is mourning the loss of one of her last two remaining dogs just weeks before Christmas.

Loyal companion Vulcan, a dachshund-corgi cross, died a few weeks ago at Windsor.

It has left the 94-year-old monarch with just one remaining animal, Candy, also a Dorgi. pic.twitter.com/s4vnuQDUqD

— Rebecca English (@RE_DailyMail) December 3, 2020