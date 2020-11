Farm VIP: Vasvári Viviennek szétnyílt a szája az ütés miatt

A korábbi promóból már kiderült, hogy Vasvári Vivien megsérül egy játék során, a Farm VIP csütörtöki adásában pedig láthatták a nézők a teljes jelenetet. Vasvári gyakorlatilag a játék első másodpercében kapott egy ütést, amitől azonnal földre ült és elsírta magát.

Az orra és a foga nem sérült, de elharapta a száját, ami miatt feladta az aktuális játékot. Az orvosi ellátás után Vasvári elmondta, hogyan érzi magát.

Teljes mértékben szétnyílt a szám, látszik is, hogy fel van dagadva. Mivel annyira remegtem és megijedtem ettől, hogy nem tudtam volna 100 százalékosan teljesíteni, mivel annyira lesokkolódtam ettől a szituációtól, így inkább kiálltam ebből a játékból. Nagyon megijedtem, nagyon fájt, még most is nagyon fáj, mert szinte átharaptam a számat, egy nagy lyuk van most is benne. Úgy döntöttünk, hogy nem lesz összevarrva, ezért öblögetek, meg fertőtlenítjük, de kell neki vagy egy hét, hogy begyógyuljon.