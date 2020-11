Andrew Lincoln igazi Mikulás-szakállat növesztett

Andrew Lincolnról nem tudni sokat, mióta kiszállt a Walking Deadből, de az biztos, hogy látható időn belül a sorozat világában játszódó mozifilmekben vissza fog térni Rick Grimes serif karakteréhez. Lincolnt most Londonban kapták lencsevégre Bill Nighy társaságban, vele egyébként együtt játszottak a kultikus Igazából szerelem című karácsonyi filmben.

Akár annak a második részét is forgathatnák, ott a Mikulás szerepére pályázhatna ezzel az arcszőrzettel Lincoln:

NEW: Andy and Bill Nighy with fans in London, England last night.

(November 2, 2020) #AndrewLincoln

📷 Thank you for the photo Mols Simpson! pic.twitter.com/PTbSSktrls

— Andrew Lincoln News (@AndyLincolnNews) November 3, 2020