Csak úgy mellékesen: volt egy Borat-féle táncos buli a YouTube-on

Very nice! A Borat szállóigéje lesz a kazah turizmus szlogenje

A Borat Subsequent Moviefilm megjelenése egyúttal azt is jelentette, hogy Sacha Baron Cohen egészen nagy promózásba kezdett a filmmel kapcsolatban: rendezett már kérdezz-feleleket Borat-stílusban, most pedig egy virtuális táncpartit hoztak össze a YouTube-ra. Itt amúgy a filmben a kazah riporter lányát játszó Maria Bakalova is feltűnik, egészen szürreális élmény az első filmben megismert diszkózenével hallgatni a videót.

A világ szinte minden tájáról bekapcsolódtak táncolni vágyó emberek:

Folytathatjátok otthon:

