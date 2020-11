Lady Gaga apja Trump-szavazó azután is, hogy az elnök beleállt a lányába

Lady Gaga és Donald Trump nincsenek túl jó viszonyban, ugyanis az utóbbi a minap úgy nyilatkozott Lady Gagáról, hogy nem tartja túl jónak, és bizony tudna róla mesélni olyan történeteket, melyek nem tűntetnék fel jó színben az énekest. De hogy értsük, miért mondott ilyenek: Trump sárdobálásának oka, hogy Lady Gaga a másik elnökjelöltnek, Joe Bidennek segített szavazatokat gyűjteni azzal, hogy fellépett a kampányának egyik állomásán, azaz egyértelmű, hogy nem Trumpra adta le a voksát.

Dismal audience participation for Lady Gaga while she is campaigning for Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/igsCHs353Z

— Steve Guest (@SteveGuest) November 3, 2020