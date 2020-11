Curtis törölte közösségi oldaláról a magyarázkodós posztját

Mintha semmi sem történt volna...

A Sztárban Sztár készítői és a nézők hiába várták vasárnap este Curtist, nem jelent meg a műsor felvételén, ezért kizárták a versenyből. A rapper ráadásul senkit nem értesített arról, hogy nem vesz részt a show-ban. Másnap közösségi oldalán adott magyarázatot és arra hivatkozott, hogy még 17 év után sem tette túl magát apja halálán, ezért nem bírt elmenni a november elsejei adásba szórakoztatni.

Sajnos a tegnapi nap így alakult… Vasárnap volt! Mindenszentek…édesapám hiánya feldolgozhatatlan még ennyi év távlatából is. Egyszerűen képtelen voltam elindulni és szórakoztatni… Tudom egy előadónak “szuperhősnek” kell lennie, én nem vagyok az! Ember vagyok!!!

– írta posztjában, amit azóta törölt.

Hétfő este aztán a Tények Plusznak adott interjút az ügyben, ahol közölte, hogy nem bánta meg, hogy kihagyta a Sztárban Sztár elődöntőjét és ő egyszerűen ilyen, ami már nem is fog megváltozni.

Ezzel pedig úgy tűnik, le is zárta a dolgot. Annyira, hogy még az édesapjával közös gyerekkori fotóját és a posztot is törölte közösségi felületeiről, mintha semmi sem történt volna. Azóta pedig a kisfiáról is megosztott egy képet, kedden pedig arról posztolt, hogy a barátaival reggelizett.

Kiemelt kép: TV2