A Vacsorakirály újrahasznosította a Vacsoracsata és a Hal a tortán celebjeit

Sokaknak feltűnhetett a Hajdú Péter produceri munkássága alatt futó Vacsorakirály nézése közben, hogy a gasztro-realityben látott arcok szerepeltek már korábban is hasonló műsorokban. Nem véletlenül: a két nagy kereskedelmi csatornán futott már ugyanilyen főzőshow, javarészt ugyanazokkal a celebekkel, mint most.

Pár hónapja már írtunk arról a jelenségről, hogy a magyar kereskedelmi tévékben javarészt ugyanazok az arcok forognak, függetlenül attól, melyik lenne az úgynevezett anyacsatornájuk. Így lett például Gáspár Laci és Puskás Peti az RTL Klub vezető arca, de Ördög Nóra és Stohl András is húzónevekké váltak a TV2-n.

A Life TV-n jelenleg minden héten forog a Vacsorakirály című műsor, amely az RTL Klub Vacsoracsatájának és a TV2 Hal a tortánjának lett a szerelemgyereke. Mindkét anyaműsort 2008-ban kezdték el sugározni, számos emlékezetes pillanattal, mint például amikor Benkő Dániel főétele úszott a kutyaszőrben, és úgy próbálták kihalászni azt a vendégek, de Damu Roland emlékezetes kiborulása is itt történt.

Jöjjenek az újrahasznosított vendéglátók!

Völgyi Zsuzsi

A Romantic énekesnője a Hal a tortán első évadában versenyzett, idén Baukó Éva és Alekosz mellett szállt harcba a Vacsorakirályban.

Bárdosi Sándor

Bárdosi karrierje érdekesen indult az RTL Klubnál, mert háromszor is megfordult a Vacsoracsatában, hogy aztán évekkel később feltűnjön a TV2-n. A Hal a tortánban versenyzése után a Life TV-re került, ahol folytatta a ceremóniamesterkedést.

Molnár Anikó

Az egykori VV-játékos a Hal a tortánban kezdett főzni 2008-ban, hogy aztán több mint tíz évvel később exe, Császár Előd oldalán ragadjon ismét serpenyőt a Vacsorakirályban.

Császár Előd

Császár eléggé szeret főzni: Vacsoracsata, A Konyhafőnök VIP, Vacsorakirály – ebben a sorrendben láthattuk főzős műsorokban az FLM egykori énekesét. Ezekből a legemlékezetesebb pillanat a Vacsoracsatában történt, mikor főzése közben a háttérben Ice-T Cop Killer (azaz Zsarugyilkos) című száma szólt, amely elég nagy felháborodást keltett 2009-ben.

Gáspár Győző

Valamilyen formában a Gáspár család majdnem minden tagja járt már főzőműsorokban: Gáspár Bea a legelső versenyzők egyike volt a Vacsoracsatában, és Gáspár Győző is felbukkant az RTL Klub műsorában kicsit később, na meg aztán a Hal a tortánban. Idén pedig lányával, Gáspár Evelinnel a Life TV-n kötöttek ki. Gáspár a Vacsorakirály felvételein csak az influenszer Farkas Timivel volt elfoglalva:

Keleti Andrea

A táncosnő a Vacsoracsatában tűnt fel még a 2000-es évek végén, idén pedig a Life TV-n főzött Gáspár Zsolti mellett – hogy egyúttal még egy tagot megemlítsünk Gáspáréktól, aki szerepelt gasztro-realityben.

Demcsák Zsuzsa

Demcsák kétszer szerepelt a TV2 főzős show-jában, idén pedig a Life TV igazolt arca lett. Ez azzal járt, hogy a Brékingben műsorvezető, a Vacsorakirályban meg versenyző volt.

Fésűs Nelly

A színésznő a Vacsoracsatában kezdte, a Hal a tortánban folytatta: utóbbi állomásán anyatejjel is kínálta vendégeit, Varga Viktor köszönte szépen a lehetőséget, meg is kóstolta azt.

Olyan volt, mintha a világmindenség bele lett volna sűrítve abba a tejbe. Ez talán pont azért van, hogy a kis csecsemő, aki ezt issza, az egyből megkapja a mindenség érzését

– mesélte akkor Varga.

Szögeczki Ági

Ágica a Vacsorcsata első részeiben bukkant fel, akkor Hajdú Péter is versenyzett amúgy, aki most a produceri munkálatokat végzi a Life TV-n. A korábbi VV-játékos idén már a Life TV-n debütált, tett is egy elég izgalmas kijelentést, miszerint azért nincs pasija, mert az ő korosztályában a férfiak húszéves lányok után szaladoznak.

Bíró Ica

Bíró Ica sem ma kezdte a főzős műsorokat: a Vacsoracsata második évadában versenyzett Bárdosi Sándor mellett, a metál lady viszont nem viccelt, ugyanabban az évben a konkurencia show-jában is ott volt. Idén a Life TV-n főzött.

Cseke Katinka

A színésznő volt már Hal a tortán-szereplő, mielőtt pár hete Gáspár Győzővel veszekedett volna a Vacsorakirályban.

Baukó Éva

A VV-ből megismert Baukót idén megint összeeresztették Alekosszal, hogy a Vacsorakirályban mindenkit megbotránkoztassanak. Ez valamelyest sikerült is nekik, főleg Baukónak, aki ötvenezres steaket kínált vendégeinek, valamint egy darab kockacukrot desszert gyanánt.

Ő egyébként volt már a Hal a tortánban, akkor Apáti Bencére is megpróbált rámozdulni, de fogalma sem volt arról, ki is tulajdonképpen a kiszemeltje.

A Life TV műsora minden bizonnyal véget ér egy időre,

Sass Dani műsorvezető nemrég arról írt, hogy befejeződtek a forgatások a csatornán. Nem tudni, hogy ő száll-e ki a projektből, netán amúgy is szünetre vonul a stáb. 70 epizód készült el 70 magyar celebbel.

Kiemelt kép: Vacsoracsata / RTL Klub, Vacsorakirály / LifeTV