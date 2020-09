Britney Spears videón megmutatta, hogy kézállás közben sétálni is tud

Csupa pozitív kommentet kapott.

Britney Spears mostanában azzal lehetett elfoglalva, hogy tökéletesre fejlessze azt az akrobatikus elemet, amit újabban gyakorol: a kézállást. Ami ugye azt jelenti, hogy elrugaszkodik a talajtól és míg a két lába a levegőben van, addig a kezei segítségével sétál a földön. Az újonnan elsajátított mozdulatot Instagramon is bemutatta, a bejegyzéshez pedig azt írta, hogy fejjel lefelé látja a világot. Ezt egy kicsit eddig is elhittük, de a kijelentése most más értelmet nyert. A kommentben egyébként többen azt írták, hogy bárcsak láthatná a világot, utalva arra, hogy Spears 2007 óta apja gyámsága alatt áll. Emellett pedig a szokásosnál sokkal több pozitív üzenetet kapott a kommentelőktől.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Britney Spears (@britneyspears) által megosztott bejegyzés, Szept 17., 2020, időpont: 3:43 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@britneyspears