Még a fia sem gondolta volna, hogy Arnold Schwarzenegger gyúrás közben Taylor Swiftet hallgat

Semmi extrának nem indul a videó, amit Arnold Schwarzenegger feltöltött Instagram-oldalára, csak annyi, hogy edz egy kicsit, miközben a háttérben Taylor Swift egyik száma szól. A kommentelők nagy részének amúgy fel sem tűnik, sokkal jobban foglalkoztatja őket a videó tényleges tartalma, tehát az a súly, amit és ahogyan kinyomja.

A fia, Patrick Schwarzenegger azonban nem hagyta szó nélkül a dolgokat, kiposztolta Twitter-oldalára, ahová a videó mellé ennyit írt:

Imádom, hogy Taylor Swift számára durvulsz be az edzéssel. Csak így tovább!

Going crazy in the gym to Taylor Swift. Love It. Keep it up https://t.co/09H54CksbF

— Patrick Shriver (@PSchwarzenegger) August 31, 2020