Színészek, akik a politikai korrektség miatt mára megbánták, hogy elvállaltak szerepeket

Bár pár éve még azt hangoztatta, hogy ha Elizabeth Taylor eljátszhatja Kleopátra szerepét, akkor ő is Nina Simone-t, Zoë Saldana nemrég bocsánatot kért az énekesnő megformálásáért a róla szóló, 2016-os önéletrajzi filmben. A mű már az előzetese óta megosztó volt, a színésznőt ugyanis feketére festették és műorrot kapott, hogy jobban hasonlítson az énekesnőre. Az elmúlt években elég sok színészt ért kritika bizonyos szerepválasztásuk miatt – cikkünkben felelevenítjük azokat az eseteket, amikor a politikai korrektség utólag találkozott a filmipari termékekkel.

Halle Berry

Pár nappal azután, hogy egy interjúban elárulta, a Rub and Tug című, következő filmjében transznemű karaktert alakít, Halle Berry kénytelen volt bocsánatot kérni és visszalépni a szereptől. Eleinte még arról mesélt, mennyire lázba hozza ez a szerep, mivel szereti a sok tanulmányozást igénylő szélsőséges karaktereket.

A szerepválasztás rögtön felháborodást váltott ki az emberekből, leginkább az LMBTQ+ közösségből. Sokan rámutattak a tényre, hogy egy transznemű színésznek kellene eljátszania a szerepet, amivel egyébként sokkal hitelesebb képet adhatnának a témáról.

Hasonló kritikákkal fogadták Jared Leto játékát a Mielőtt meghaltam című filmben, ahogy Eddie Redmayne-t sem kerülte el az éles kritika A dán lány főszerepe miatt – mindketten transznemű szerepeket játszottak.

Julianne Moore

Julianne Moore a Variety magazinnak adott interjújában hozta fel A gyerekek jól vannak című 2010-es filmet, amivel kapcsolatban utólag vegyes érzései vannak, ugyanis heteróként leszbikus karaktert alakított.

Ez a film egy queer család életét mutatja be, miközben az összes főszereplő heteró. Ha a mai fejemmel gondolok vissza az egészre, nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet volt. Nem tudom, hogy jelen körülmények között kényelmesnek éreztük volna-e magunkat a szerepben. Szükség lenne rá, hogy valódi képviseletet kapjanak az emberek, de nagyon hálás vagyok minden lehetőségért, amit a karrierem során kaptam. A munkám része, hogy a karakterek által bemutatott élmények univerzálisak legyenek mindenki számára. Vagyis ahelyett, hogy elidegenítenénk magunktól másokat, azt kéne kommunikálnunk, hogy mindannyian egyenlők vagyunk.

Kristen Bell

A Black Lives Matter hatása elérte Hollywoodot is. Kristen Bell például azért mondott le egy szinkronszerepről, mert nem érzi helyesnek, hogy fehérként egy afroamerikai karakternek adja hangját. A Central Park nevű animációs sorozat készítője, Josh Gad végül megerősítette, hogy Molly Tillerman szinkronhangját lecserélik egy hozzá sokkal jobban passzoló, fekete színésznő hangjára.

Bell továbbra is a sorozatban marad, csak egy másik karakter hangjaként.

Tilda Swinton

Tilda Swintonnak is szembe kellett néznie a kritikával, amit a Doctor Strange című filmben játszott karaktere miatt kapott, ugyanis az Ősmágust a képregényben eredetileg egy ázsiai férfi testesíti meg. A bemutató után a Marvel kénytelen volt közleményben elmagyarázni, miért esett a színésznőre a választásuk, hogy megformálja a karaktert. Azt írták, a Marvel-univerzum mindig is sokszínű világ volt, ahol kifejezetten figyelnek arra, hogy ne legyenek sztereotip karakterek – szerintük az Ősmágus is olyan, ami nem exkluzívan csak egy bizonyos karakter, hanem bármelyik időben utazni tudó szerzetes lehet. Később Swinton is megszólalt az ügyben, szerinte arról van szó, hogy félreértették az emberek a karakterét.

Bárki mellett, aki reális és valós képviseletre vágyik a világban, amiben mindannyian élünk, vállszélességgel kiállok. Azt gondolom, hogy amikor az emberek megnézik ezt a filmet, látni fogják, hogy nagyon sokszínű világban és körülmények között készült. Talán ez a félreértés lehetőséget ad rá, hogy az emberek hallassák a hangjukat ezen a téren, de szerintem nem ennek a filmnek kellene a célkeresztben lennie.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson mintha direkt keresné magának azokat a szerepeket, melyekről előre sejteni lehet, hogy támadni fogják miatta. Így volt ez például 2018-ban, amikor a Rub and Tug transznemű főszerepét játszotta volna, de a bejelentés után az LMBTQ+ közösség hevesen kritizálni kezdte a döntést, amiért nem transz színész kapta a szerepet. Johansson erre kiakadt, és arról beszélt, hogy egy színésznek nem kéne megszabni, hogy milyen karaktereket játszhat el, mert az a munkája, hogy különböző körülmények mellett is hitelesen átadjon egy szerepet.

Egy évvel korábban hasonló eset történt Johanssonnal, a Páncélba zárt szellem című film bemutatója után. A film eredetileg egy manga rajzfilmsorozat alapján készült, aminek főszereplője egy japán lány, Motoko Kusanagi. Sokaknak nem tetszett, hogy japán színésznő helyet Johansson játszotta el a főszerepet. Egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a karakternek nincsen saját identitása, mert valójában egy robottestbe zárt emberi agy, így végül is teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszíne.

Nyilván sosem játszanék el más bőrszínű karaktert. Remélhetőleg a castinggal kapcsolatosan felmerülő összes kérdésre választ ad majd a film

– zárta le a témát.

Emma Stone

Elég szerencsétlenül alakult Emma Stone 2015-ben bemutatott, Aloha című filmjének a visszhangja, melyben egy ázsiai felmenőkkel rendelkező hawaii karaktert alakít. A színésznő később elárulta, hogy az interneten felháborodott emberek tulajdonképpen felnyitották a szemét, hogy mennyire komoly probléma Hollywoodban a „whitewashing”, vagyis amikor fehér színészekkel játszatják el a nem fehér bőrű szerepeket is.

Rengeteget tanultam, hogy mi történik pontosan Hollywoodban, és milyen mértékű a probléma, hogy alig látunk nem fehér bőrszínű színészeket a filmekben. Mindez elindított egy párbeszédet az emberek között, ami nagyon fontos.

