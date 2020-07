Az utóbbi időben a hatalmas sál mellett még napszemüveggel is takarja az arcát.

Sarah Jessica Parker sem mozdul ki a lakásból anélkül, hogy eltakarná az arcát, így egy ideje csak úgy látjuk fotókon, hogy sállal takarja magát, de egy olyan naggyal, amivel már szinte teljesen álcázza magát. Az inkognitóhoz hozzátartozik még egy óriási napszemüveg is, amivel végképp felismerhetetlenné válik. Az utóbbi időben ez a kombó válhatott be neki legjobban, mivel múltkor is ilyen szerelésben kapták lencsevégre.

Kiemelt kép: Getty Images/ Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images