Lilu Kaleta Gábor fellebbezéséről: Ennek tényleg van bőr a képén

„Aljasság... Kaleta Gábor a neved” – írta a műsorvezető.

Lilu ismételten megnyilvánult a pedofilbotrányba keveredetett Kaleta Gáborról, aki fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, soknak találták az egy év felfüggesztett börtönbüntetést és az 540 ezer forintos pénzbírságot, miután

19 ezer darab, gyermekekről készült pornográf felvételt tárolt a volt perui nagykövet.

Lilu korábban is elmondta, hogy milyen veszélyes, hogy ilyen emberek élnek köztünk. Most is Instagram-sztorijai között adott hangot nemtetszésének.

Szerinte ennél cinikusabb dolog nem létezik:

Benyújtotta a Jobbik a lex Kaletát A pedofília miatt elítélteket szigorúbb büntetnék, hozzáférhetővé tennék mindenkinek az adataikat.

Kiemelt kép: Instagram.com/lilugram