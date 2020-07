Kanye West levédeti az új jelmondatát, ami hogy, hogy nem róla szól

Egy szójáték, amibe belekeverte a saját nevét.

Úgy tűnik, nem Paris Hilton az egyetlen, aki azonnal levédet egy kifejezést, amit sokat használ. A TMZ szerint Kanye West is levédeti azt a kifejezést, hogy: West day ever. Az angol best és a saját vezetékneve, vagyis a West szavakat cserélte fel, így jött létre az ominózus jelmondat, ami annyit jelent, hogy a legjobb nap a világon. A szlogent egyébként a GAP márkával használták először, amikor bejelentették a 10 éves együttműködésüket.

