Paris Hilton feltalált egy szót és már egy egész brandet felhúzott köré

Levédette és ruhákat fog árulni, amin ott virít a saját szava.

Paris Hilton annyira kreatív, hogy nemcsak a szelfizést találta fel, hanem egy külön szót is, ami tökéletesen jellemzi az életstílusát. A „sliving” szót a slay és a living angol szavakból rakta össze, amit magyarul nem igazán lehet lefordítani, de nagyjából annyit jelent, hogy éld az életed legjobb verzióját. Paris Hilton nem csak levédette ezt a szót, hanem már külön brandet is kialakított belőle, létrehozott pulóvereket és pólókat, amiket ezzel a felirattal meg lehet vásárolni a weboldalán. Nem mondunk túl meglepő dolgot azzal, hogy mindegyiknek van pink verziója. A „sliving” felirat mellett még megtalálható a That’s Hot!, ami Hilton legismertebb szójárása valamint a Simple Life nevű, szörnyen szórakoztató műsor borítóképe is, ami még híresebbé tette.

Kiemelt kép: YouTube/Paris Hilton