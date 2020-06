Gryllus Dorka: A két méter távolságot tartom a világgal

Gryllus Dorka nagyjából egy hónapja szerepelt a Story magazinban annak kapcsán, hogy 47 évesen ismételten gyereket vár. Most viszont a Velvet készített vele egy interjút, melyben beszélt a terhességéről és a koronavírus-járvány okozta változásokról.

Elmondta, hogy a terhessége miatt még mindig óvatos, hiába nincs már karantén:

Persze most, hogy jön a nyár, nem bánnám, ha el lehetne menni egy tengerpartra, de így, hogy kisbabát várok, nagyon kell vigyáznom. A két méter távolságot tartom a világgal – ez korlátoz, de terhesen az ember egyébként is egy kicsit jobban befelé fordul. Ilyenkor minden relativizálódik: a karrier, a filmezés, minden, amiben addig az ember nagyon benne volt, és úgy gondolta, hogy hú, de fontos. Aztán hirtelen egy új élet kezd kialakulni a hasadban és rögtön megérted, hogy ezeken a dolgokon nem kell annyit izgulni. Egy kicsit olyan, mintha egy másik bolygóra kerülnél lelkileg is, agyilag is.