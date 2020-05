Kész, végünk.

Néhány magyar fiatal összehozta az év legviccesebb klipmásolatát, miután feldolgozták a Backstreet Boys Show Me the Meaning of Being Lonely című szám videóklipjét, tűpontossággal rezonálva a hazai járványhelyzetre. A karanténverzióban közreműködött többek között Szimler Bálint filmrendező, Ajtai Péter jazz-zenész és Somló Pál (aki Somló Tamás fia) is.

Backstreet Boys – Show Me the Meaning of Being Lonely (Quarantine version) from Jonas Togay on Vimeo.

Kiemelt kép: Vimeo/JonasTogay