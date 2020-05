Megjött Bruce Willis új energiaitalos reklámja, aminek forgatásán Hajdú Péter is ott volt

Kicsit fura a reakciója a kóstolásnál.

Még februárban számoltunk be arról, hogy Bruce Willis újabb két évre aláírt a Hell Energyhez, azaz a vállalat arca maradt a legújabb reklámjukhoz is. Ebben ismét energiaitalra fáj a foga az akciósztárnak, partnere Zuleyka Rivera volt a reklámban, vele amúgy Hajdú Péter is szelfizegett a forgatáson, merthogy a magyar celeb is elutazott New Yorkba, amikor rögzítették az egészet.

Kár, hogy ő nem került bele, bár, amikor találkoztak, Hajdú annyira zavarba jött, hogy leitta magát, szóval nem biztos, hogy megoldotta volna a klipben ezt a feladatot:

Itt a klip, ahol Willis tényleg olyan fejet vág, mint a cikkben látott fotón:

