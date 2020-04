A US Weekly biztos forrásokra hivatkozva állítja.

Timothée Chalamet valamilyen okból szexszimbólummá nőtte ki magát egyes generációk szemében, úgyhogy nekik nagy hír lesz a színész Lily-Rose Deppel való szakítása. Az egészet a US Weekly hozta le címlapon: azt is, hogy 2018 nyarán összejöttek, na meg azt, hogy most szétmentek.

Semmilyen más infó nincs a dologról, szóval várni kell a felek megerősítésére – már ha megteszik egyáltalán.

Kiemelt kép: Instagram.com/tchalamet