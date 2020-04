Freddie Prinze Jr. elmondta, hogyan jöttek össze Sarah Michelle Gellarral

Freddie Prinze Jr. a US Weeklynek adott egy interjút, amiben elmesélte, hogyan jöttek össze feleségével, Sarah Michelle Gellarral. A pár még az 1997-es Tudom, mit tettél tavaly nyáron című tinihorror forgatásán találkozott először, utána jöttek össze.

Nem volt akkoriban jogosítványa, szóval nem tudott vezetni. Ezért elkezdtem hurcolászni autóval, így lettünk barátok. Dumálgattunk az élet nagy dolgairól, eléggé különböző felfogásunk volt minderről. Ő New Yorkban nőtt fel, én meg Los Angeles-i srác vagyok, úgy néztünk egymásra, mint tűz és víz. A film végén főztem egyszer neki, mert a családom ebben jó volt. Így elkezdtünk hetente barbecue-zni a házában, aztán az unokatesóim is átjöttek, majd az ő barátai is. Megetettünk mindenkit