Egy éve ilyenkor: Ezrek szörnyülködnek egy férfi társkereső profilján

Egy Trash Queen néven posztoló essexi lány megpróbálkozott társkereséssel a Tinderen, de meglátta azt, amitől állítása szerint elment a kedve még a randizástól is. Kirk profilján a következőket láthatjuk: a férfi fotóját, az önjellemzését és a nem akármilyen randizási szabályait. A Tinderen ugyebár célszerű röviden és meggyőzően írni magunkról, a lehető legjobb mondatokkal kiváltani a szimpátiát, ehhez képest Kirk így jellemzi önmagát:

Van egy 2 hálószobás lakásom, amit én vettem.

Testépítéssel.

Van egy német juhászkutyám.

Sokat eszem.

Beleszarós típus vagyok.

De a Trash Queen nem ezeken akadt ki, hanem a folytatáson.

A terhesség alatt számos vizsgálaton kell kötelezően részt vennie a kismamának. Ezeket természetesen elvégeztetheti állami intézményekben is, mert mind a terhesség, mind a szülés támogatott a társadalombiztosítás által. Azonban egyre többen választják legalább egy-egy vizsgálat erejéig a magánszolgáltókat annak ellenére, hogy egyes szűrésekért akár több tízezer forintot is kell fizetni. Csak a várandósság alatt több százezer forintos költsége keletkezhet a családoknak, és ez még csak a kötelező vizsgálatokat fedezi. Ha az ajánlott, válaszható vizsgálatok árait is számba vesszük, milliós kiadás is lehet a terhesség.

A PrankInvasion nevű YouTube-csatornát készítő Chris Monroe, különböző csínyeket követ el, és az ezekről készült videókat rakja fel oda. Az utolsó felvétele miatt azonban nem sok embernek csalt mosolyt az arcára. A videót az otthonában forgatta, és azt kérte a féltestvérétől, játsszon vele, és ha veszít, akkor csókolózniuk kell. Végül a húg beleegyezett, és a csók is megtörtént. Nem is csak egy, hanem egyenesen három.

Tavaly írtuk le a kálváriáját annak a nőnek, aki egyedül neveli két gyermekét egy alföldi településen. Az asszonynak akkor annyi pénze sem volt, hogy beteg kislányának kiváltsa az antibiotikumot, ezért elment a polgármesterhez, hogy adjon kölcsön.

Kétezer forintot akartam kérni, de azt mondta, most nem tud adni, menjek majd el este a kocsmájába, és akkor ad.

Amikor visszament a kocsmába, a polgármester közölte, ad pénzt, de csak szexuális szolgáltatásért.

Műanyag zacskók helyett banánlevelekbe csomagolva kezdte el több vietnami és thaiföldi bolt árulni a zöldségeket, hogy így csökkentsék a műanyag zacskók számát. És az erről készült képek tanúsága szerint ez nem csak arra jó, hogy csökkentse a jellemzően a tengert szennyező műanyagok mennyiségét, hanem még jól is néz ki.

Hát nem venne szívesebben meg egy így becsomagolt zöldséget, mint egy műanyag zacsiba gyömöszölve?

