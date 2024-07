A református fenntartású Bethesdának összejött a klíma javítására a pénz, a többi kórházban vészhelyzet van

Mint lapunk is megírta, csütörtökön a Bethesda gyermekkórház gyűjtést kezdeményezett a Facebookon, mivel a fül-orr gégészeti műtő speciális klímaberendezése elromlott, a műtétek tervezhetősége bizonytalanná vált. „A műtői klíma javításához, illetve további 4 rendelőnk klimatizálásához kérnénk most segítségeteket. Összesen 10 millió forintra lenne szükségünk meghibásodott rendszerünk javításához és új légkondicionáló berendezések beszerzéséhez” – áll a posztban. A kórház hozzátette: hisznek abban, hogy egy országos összefogással minél hamarabb meg tud oldódni a probléma.

A Bethesda a weboldalán közzétett információk szerint a közép-európai régióban az egyedüli egyházi fenntartású gyermekkórház, a Magyarországi Református Egyház (MRE) fenntartásában működik. Részt vesz a főváros gyermekügyeleti rendszerében, területi ellátási kötelezettsége a pesti oldal észak-keleti területeit öleli fel, de fogad betegeket Pest vármegyéből és az ország más területeiről is. Országos hatáskörű, kiemelt profilja az égéssérült gyermekek ellátása.

Megkerestük az MRE sajtóosztályát, azt tudakolva, hogy miért van szükség adománygyűjtésre az általa fenntartott kórházban, amikor az egyház által végzett közfeladatokat az állam finanszírozza. Steinbach Józseffel, a református egyház lelkészi vezetőjével készült júniusi interjúnkban a püspök így fogalmazott: „ezeket a támogatásokat a közjó érdekében, tehát a közoktatási, szociális intézményeink fenntartására kaptuk”, és külön kiemelte támogatási célként a Bethesda kórházat.

A sajtóosztály türelmünket kérte délután kettőig, amikor is közlemény jelent meg a Bethesda Facebook-oldalán: azt írják, a helyzet megoldódott. Így fogalmaznak:

A kánikula okozta működési nehézségeinkre a Magyarországi Református Egyház, kórházunk fenntartója azonnal reagált, s rendkívüli segítségként kifizeti az elromlott klímaberendezés teljes szerelési költségét! A Ferencvárosi Torna Club sportolóinak és dolgozóinak 10 millió forintos segítségével pedig egy csapásra megoldódott azon helyiségek klimatizálásának finanszírozása, ahol ez még sürgősen szükséges.

A kórház egy névtelenségét kérő, kiemelten nagy összegű adományozót is megemlít, valamint az összefogásban résztvevő számtalan támogató és cég felajánlását. Mint írják, azon helyiségek is sorra kerülnek, melyeket nem is remélhettek: a sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, az ADHD ambulancia vizsgálója, a génterápiás kórterem és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben.

Kérdésünkre, hogy miért volt szükség adománygyűjtésre a Bethesdában, a kórház főigazgatója, Velkey György János adott tájékoztatást. A kórházak finanszírozása Velkey szerint kétféle szükséglet kielégítéséből áll: különválasztandó a működési és az amortizációs-beruházási költség. A működést az állam fedezi a Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőn (NEAK) keresztül, az amortizációs költségekre viszont nincs garantált forrás. A főigazgató úgy véli, az állam is küzd ezzel az általa fenntartott kórházak tekintetében, de ott az amortizációpótlást és a karbantartásokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) részben elvégzi egy erre a célra jelentősen megemelt költségvetéssel.

Az egyházi kórházak irányába ennek a plusz pénznek az arányos részére ígéret és jogi háttér van, de sajnos a kifizetés még késlekedik. A Bethesda az alapítványán keresztül gyűjt támogatásokat, ebben a rendkívüli helyzetben pedig az egyház is megadta a szükséges gyors segítséget fenntartóként, bár erre dedikált forrása neki sincs

– állítja a főigazgató.

A hőség miatt egyébként számos hazai kórházban megadta magát a klíma az elmúlt hetekben.

A Szent László Kórház transzplantációs osztályán is megtörtént, hogy hőségben feküdtek a gyerekek.

Csütörtökön a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet jelezte, hogy kevesebb műtétet tudtak végezni, mert a központi műtőt ellátó klímaberendezés elromlott.

A budapesti Szent János Kórházban az egyik műtőben romlott el a klímaberendezés, ezért műtéteket kellett elhalasztani, míg a Péterfy utcai kórházban a liftek nem működtek.

A múlt héten az Uzsoki Kórház műtőjében 41,5 fokot mértek a klímaberendezés meghibásodása miatt, holott munkavédelmi és betegbiztonsági okokból a műtőkben nyáron nem lehet 20–24 foknál magasabb hőmérséklet.

Ezen felül hétfő óta nem végeznek sugárterápiát a miskolci kórházban az elromlott klíma miatt, az ellátás pedig jövő kedden indulhat újra.

Péntek délben Magyar Péter jelezte egy Facebook-posztban, hogy félmillió forintot utalt a Bethesda klímájának megjavítására. A Tisza Párt alelnöke bejegyzésében elképesztőnek nevezte, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár vagy Pintér Sándor belügyminiszter nem szólal meg a klímaleállások ügyében, és a kormány nem juttat azonnali forrásokat az egészségügyi intézményeinek. „A mostani országosnak tűnő vészhelyzet már az egészségügy végső összeomlásának első jele lehet”, fogalmaz a politikus.

Kérdéseket küldtünk a Belügyminisztériumnak is azt tudakolva, vajon elavultak, régiek-e a kórházak klímaberendezései, illetve van-e elegendő költségvetési forrás ezek karbantartására, szükség esetén az azonnali javításukra. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.