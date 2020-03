Tóth Gabi Hiroról: Felteszik a sz@rt az asztalra és elhiszi, hogy lekvár…

Az énekesnő szombat reggel megosztotta Hiro posztját, amiben a rapper és párja egy karantén viccet sütöttek el, ami a családon belüli erőszakról szólt. Tóth Gabi azonban nem nevetett olyan nagyot, helyette inkább kiosztotta Hirot.

– kezdte az énekesnő.

Kedves Híró! A családon belüli erőszak a karantén melegágya… ezeket az embereket gúnyoltad ki! Azokat az embereket akik valós testi és lelki sebekkel hajtják álomra a fejüket! Tudod neked is közszereplőként felelősséged, hogy mit posztolsz… nem kicsi a felelősséged… de számomra ez is bizonyítja amikor valamilyen úton módon felteszik a sz@rt az asztalra és elhiszi, hogy lekvár… az asszonyodról nem is beszélve, aki nőként belement egy ilyen elcseszett poénkodásba… Biztos vagyok benne, hogy nem akartál te ezzel rosszat… csak mondjuk nem gondolsz bele a valós probléma súlyába.. szerintem olvasd el a fent bemásolt cikket és akkor talán picit máshogy fogod látni ezt a fotót is… Kiállok a bántalmazott emberek mellett és szeretném ha általam eljutna hozzád egy igen fontos üzenet! Szeresd a családodat és te is gondolj azokra az emberekre akik komoly fájdalmakkal élnek nap mint nap! Nekik ez nem vicces! Nekik az életük a tét…