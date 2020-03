Ruszó Tibiék elkezdték felélni az X-Faktoros nyereményt

A 16 éves felvidéki énekes decemberben nyerte meg az X-Faktor legutóbbi szériáját, ami után családjával kivettek egy lakást Budapesten. Az új életformába azonban közbeszólt a koronavírus-járvány.

A műsor óta teljesen megváltozott az életem és a családomé is, élveztem, hogy azt csinálhattam, amit szeretek és ezzel a saját életemet és az övékét is megváltoztatom. Most viszont minden felborult, hiszen több mint két hete már, hogy haza kellett jönnünk, hisz a család másik fele itt él és ügyeket is kellett intézni. Ekkor még nem tudtuk, hogy nem tudunk visszamenni. De ettől függetlenül egyelőre nem mondjuk le az ottani albérletet, hiszen bízunk benne, hogy nem tart ez sokáig. Budapesten szeretnénk a továbbiakban is tartózkodni, de hogy ez mikor lehetséges, arra nincs jelenleg válasz, senki sem tudja. Várunk