Ruszó Tibi még a sarki boltba is öltönyben megy

Szétszedik a lányok, de barátnője van.

A Fókusz legutóbbi adásában a tavalyi X-Faktor győztesével, Ruszó Tibivel készült riport, aki elmondta, hogy a műsor óta rendszeresen jár Budapestre, ami komoly változás az életében. Emiatt szeretne Budapest közelébe költözni. Folyamatosan kérdezgetni szokták, hogy mi a helyzet a csajokkal, pláne, mióta gyakorlatilag le kell szedni róla a nőket a fellépésein, azt szokta felelni, hogy van barátnője, viszont nem nagyon szeret beszélni róla, mert még nagyon friss a dolog, édesanyja is a riport felvétele közben tudta meg. Továbbá arról is beszélt, hogy az öltöny számára nagyon fontos, 6 évesen az első fellépésén is volt már rajta, sőt, a boltba is abban megy.

A nagyapám is így járt még a sarki boltba is és lehet, hogy tőle örököltem ezt az egészet, mert én is a sarki boltba mindig öltönyben megyek.

Kiemelt kép: RTL Klub