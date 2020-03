Elkészült az otthon maradós verzió.

Majka a hétfő esti élőzése során elmondta, hogy nem tetszik neki, hogy mások hasznot húznak a járványhelyzetből és koronavírus dalokkal promózzák magukat. Egy dallal ennek ellenére ő is készül. Kedden pedig fel is töltötte újonnan létrehozott YouTube csatornájára újraértelmezett nyári slágerét, amiben Curtis, Kollányi Zsuzsi és az Ők is részt vett.

Ilyen lett a Partykarantén otthon maradós változata, a Party a karanténban:



