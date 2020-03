Csonka András a korlátozásokról: Ne legyen iskolába járás, se misék a templomban

– tette fel humoros kérdését Istenes László a ma délelőtti Mokka stúdiójában, merthogy Csonka András volt az egyik meghívott vendég a koronavírus témakörében. A színész gyorsan kifejtette, mit gondol a mostani helyzetről:

Ez egy döbbenetes dolog, azt gondolom, az életünkben eddig hasonló se volt, úgy érzem magam, mintha filmet néznék, amit bármikor kikapcsolhatnék, de ezt nem tudom. És ez velem történik, én vagyok az egyik szereplő. Az látszik a világban, hogy ahol ezt kezelik és rend van, ott azért ezt a dolgot meg lehet fékezni, gyorsabban lehet ennek véget vetni. De akkor ezt nem csak a művészszférára kellene vonatkoztatni, ez a száz fő is ilyen bűvös szám. Most kilencvennyolc nincs veszélyben, százkettő meg igen? Most a mozik egy része kiskapukat keres, és ugyanúgy beengedi az embereket? Vagy vonatkozzon mindenkire, ne legyen iskolába járás sem, ne legyenek misék a templomokban. Ezt mindenki vegye komolyan, mindenki legyen egy kicsit hipochonder