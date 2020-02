Pataky Attila: Mátyás király óta sok a nehézség, ebből kiszabadulni látszunk

Pataky Attila, az EDDA frontembere volt a YouTube-on futó Szerelemcsütörtök című műsor vendége, őt Tóth Kornélia, „az ország RandiGuruja”, párkapcsolati coach kérdezgette. Érdekesen indult az adás, Tóth gyorsan felkonferálta Patakyt, mondván,

– vágott bele, majd három percen keresztül sorolta az énekes-frontember zenei eredményeit. Átterelődött a szó Pataky házasságaira, ahol a műsorvezető megjegyezte, a frontember második házassága tizenegy évig tartott, de Pataky kijavította, hogy egyébként huszonkét évig volt akkor házas. Jött az első kérdés, hogy mi okoz boldogságot az énekesnek:

A háttérhatalmak félelemre és szorongásra építik a hatalmukat, és ebből rengeteg jut nekünk is, nekem is, még abban a fajta jólétben is, ahol most élek. Ha jól fókuszálok, rengetegféle boldogság vesz körül