Bódi Sylvi megmagyarázta, miért tűnt rasszistának a koronavírus ügyében

Csak aggódik.

A modell két napja posztolt a Kínából indult koronavírus témakörében, amikor is arról írt, hogy le kell zárni a magyar határokat „a kis ferdeszemű kínaiak” előtt, ahogy annak idején a migránsok esetében is. Megnyilvánulásán sokan felháborodtak, többek között Steiner Kristóf is hangot adott nemtetszésének. Bódi Sylvi ezután törölte bejegyzéséből a rasszista sorokat, most pedig egy külön posztban adott magyarázatot kifakadására.

Őszintén sajnálom, ha véletlenül valami bántót írtam, nem ez volt a szándékom. Aki ismer tudja, hogy nem ilyen ember vagyok, de azért van bennem aggodalom a járvány miatt, kicsit ezért is reagáltam túl, tényleg nem akartam senkit ezzel minősíteni vagy megbántani.

Kiemelt kép: Instagram/@sylvibodi