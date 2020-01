Bódi Sylvi kíváncsi lenne egy olyan szépségversenyre, ahol mindenkin „minden gyári”

A modell nemrég már elmélkedett az Instagramon a plasztikai műtétekről, most ahogy mondja, „továbbfűzi a plasztik macás posztját”.

Bódi Sylvi influenszereket megszégyenítő módon elmélkedett nemrég a plasztikai műtétekről, ám ő ezt írásban tette, nem videóban. A poszt akkora siker (?) lett, hogy jött egy folytatása, amiben a szépségversenyekről írt Instagramon a modell.

Mint mondja, nem akar megbántani senkit, csak hangosan gondolkodik, hiszen ő is volt szépségversenyen 10-szer, ebből 9-et meg is nyert.

Most felnőtt fejjel kicsit máshogy látom ezt az egészet… Miért kell a nők szépségét megversenyeztetni?!🤔 Hiszen minden nőben ott a szépség! Minden nő gyönyörű a maga módján.👸🏼 Arról nem is beszélve, hogy nincs is olyan, hogy a legszebb, hiszen a szépség szubjektív. Kinek mi a szemet gyönyörködtetőbb… Szőke, barna, vörös? Alacsony, magas? Vékony vagy éppen gömbölyűbb formákkal megáldott? Van, akinek ez, van akinek az. Semmi értelme kiemelni egyet (vagy hármat ugye az udvarhölgyekkel együtt) és a többiben azt az érzést kelteni, hogy ők nem elég szépek. Ezzel csak erősödik a nők közötti széthúzás, fokozódik az irigység…pedig pont fordítva kellene ennek lennie…a nőknek össze kellene tartania, egymást erősíteni és támogatni.👭🌟

– indított, majd felidézte utolsó versenyét is: „Az utolsó versenyem az az Év Playmate-je választás volt 2002-ben, amit meg is nyertem. Akkor a versenybe beválasztott lányok közül kettő lánynak volt csináltatott cicije.(Rajtuk volt pár apróbb egyéb beavatkozás is.) Mindenki más természetes volt. Mi a helyzet a mai szépségversenyeken? Gyanítom ez az arány, ami akkor 20-ból 2 volt, mára megfordult…🤔😱 Kevesebb, mint két évtized alatt…🤔 Akkor ez most már nem is szépségverseny, hanem plasztikai sebészek kézügyességi versenye?🤔”

Végül azzal zárt, hogy kíváncsi volna, vajon plasztikai beavatkozás nélkül milyen versenyeket lehetne rendezni:

Kiváncsi lennék, hogy hányan indul(hat)nának, ha teszem azt valaki most kitalálná, hogy olyan szépségversenyt rendez, ahova csak olyan hölgyek jelentkezhetnek, akiken minden gyári… Se szilikon, se ide-oda töltögetés, se zsírleszívás, se botox, se egyéb szépészeti és plasztikai sebészeti beavatkozás… Ha nagyon szigorú feltételeket akarnánk szabni, akkor se műköröm, se műhaj, se műszempilla, se színezett kontaklencse… Sőt, festett hajúak sem jöhetnének szóba… Hányan indulnának? Hányan merik vállalni magukat így minden mentesen? Mit értünk természetes szépség alatt? Lesz-e olyan fogalom és mikor, hogy természetellenes szépség?🤔

